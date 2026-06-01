Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообещал «неотвратимое наказание» виновным в ударе по Старобельску

Все виновные в нанесении удара по Старобельску в Луганской народной республике (ЛНР) должны получить заслуженное наказание, заявил президент России Владимир Путин. Оно, по словам главы государства, будет неотвратимым.

Все виновные в нанесении удара по Старобельску в Луганской народной республике (ЛНР) должны получить заслуженное наказание, заявил президент России Владимир Путин. Оно, по словам главы государства, будет неотвратимым.

На совещании по расследованию трагедии в Старобельске Владимир Путин попросил доложить о выявлении причастных к атаке преступников, а также рассказать о мерах поддержки семей погибших и пострадавших. «Прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшимися с этой трагедией», — сказал президент.

Глава государства также обратился к губернатору и руководителю муниципального образования, чтобы узнать о необходимости дополнительных мер «по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь».

В совещании поучаствовали генпрокурор Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель СКР Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.

В ночь на 22 мая вооруженные силы Украины с помощью 16 беспилотников атаковали Старобельск в ЛНР. Под удар попали колледж и общежитие в городе. При ударе по учреждению погиб 21 человек. Еще 65 — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробности — в репортаже «Ъ».

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше