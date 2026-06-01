«Не раскрылись легкие»: Пасечник сообщил о критическом состоянии одного из раненых при ударе по колледжу в Старобельске

Один пострадавший в Старобельске в ЛНР в крайне тяжелом состоянии, не раскрылись легкие, транспортировка в Москву невозможна. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину на совещании по расследованию теракта.
В результате теракта ВСУ в общежитии колледжа в Старобельске погибли 21 человек, еще 42 человека получили ранения. Всего, по информации МЧС РФ, пострадали 63 человека.
Также Пасечник назвал чистым злом атаку киевского режима на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек. По его словам, эта атака — чистое зло, которому нет и не может быть оправдания. Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности.