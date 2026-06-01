Полиция ищет зачинщиков и участников публичной потасовки в Волжском

В Волжском сотрудники полиции начали проверку инцидента, который произошел в одном из дворов города и попал на запись камеры видеонаблюдения, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
Камера запечатлела как белым днем несколько мужчин выясняют отношения. Конфликт быстро перешел в драку, разнимать которую бросилась одна из женщин. На этом моменте запись обрывается. Однако и в таком виде она разлетелась по социальным сетям региона.
Сотрудники полиции в ходе проверки дадут правовую оценку участникам конфликта и примут соответствующие меры.
А ранее в Камышине был задержан житель Котовского района, который во время ссоры на дороге изуродовал машину оппонента стеклянной бутылкой.