Гуцан: Иващенко и Броуди проходят обвиняемыми в деле о теракте в Старобельске

Начальник ГУР Иващенко и командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди проходят в качестве обвиняемых по делу об ударе по колледжу в Старобельске, сообщил генеральный прокурор Гуцан на совещании у президента Путина.

Украинские войска ночь на 22 мая нанесли удар беспилотниками по Старобельску. Под обстрел попали педагогический колледж и профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Известно, что внутри общежития, расположенном в том же здании, находились около 80 студентов.

Согласно последним данным, в результате атаки дронов ВСУ погиб 21 человек, многие получили ранения. После этого Министерство иностранных дел России пригрозило ударами по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве. Уже 24 мая национальная армия нанесла массированный удар по украинским военным объектам с использованием ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».