Starlink и осколки дронов: Бастрыкин доложил Путину о вещдоках с места теракта в Старобельске

Напоминаем, Владимир Путин провёл в Кремле совещание по ситуации в Старобельске, где запросил доклады о поддержке пострадавших и ходе расследования теракта. Президент поручил участникам рассказать о выплатах семьям погибших, лечении раненых и работе психологов на месте трагедии. Глава государства также подчеркнул, что студенты колледжа, переведённые на дистанционку, должны получить возможность завершить учебный год, пройти аттестацию, а выпускники — получить дипломы. Путин потребовал дать объективную оценку произошедшему и доложить о ходе установления всех причастных к преступлению, подчеркнув, что каждого из них ждёт заслуженное и неминуемое возмездие.