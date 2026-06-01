Голикова: Один пострадавший в Старобельске остаётся в крайне тяжёлом состоянии

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник на оперативном совещании в Кремле доложил президенту, что из 45 раненых при ударе ВСУ по Старобельску в больницах остаются семь человек, четверо из них — в Луганской республиканской клинической больнице, три девушки чувствуют себя удовлетворительно, идут на поправку и уже переведены в обычные палаты. Кроме того, президент Владимир Путин потребовал предоставить объективную оценку случившемуся и отчитаться о ходе установления всех причастных к преступлению, особо отметив, что каждого из них ждёт заслуженное и неминуемое возмездие.