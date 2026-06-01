Нетрезвый петербуржец головой разбил входную дверь на станцию метро

На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы. В ГУ МВД рассказали, что недалеко от места происшествия наряд патрульно-постовой службы по горячим следам задержал ранее неоднократно судимого 47-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений разбил головой стекло входной двери метро.
Сумма ущерба пока неизвестна. На данный момент мужчина получил административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что неизвестный проник в Крестовоздвиженский собор в Женеве и с особой жестокостью разбил исторический витраж, которому почти 160 лет, после чего пытался пробраться внутрь и в алтарь. Служба безопасности и местная полиция задержали подозреваемого, а личность и мотивы вандала пока не раскрываются.
