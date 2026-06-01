Под Волгоградом полицейские задержали иномарку с 3 кг мефедрона

Во Фроловском районе Волгоградской области полицейские задержали иномарку с крупной партией синтетических наркотиков. Запрещённое вещество пыталась провести в региональную столицу 21-летняя москвичка.

— На 825-м километре федеральной трассы «Каспий» во Фроловском районе оперативники при поддержке экипажа ОБ ДПС Госавтоинспекции областного ГУ МВД России остановили автомобиль Hyundai Solaris под управлением 21-летней жительницы Подмосковья. При досмотре иномарки полицейские обнаружили два плотно упакованных свёртка с белым порошком под обшивкой багажного отделения, а ещё один — внутри приборной панели, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Впоследствии экспертам удалось установить, что порошок, расфасованный по пакетам, не что иное, как сильнодействующий наркотик — мефедрон. На допросе москвичка созналась, что натолкнулась в интернете на объявление о подработке. Незнакомцы предложили женщине лёгкие деньги и непыльную работу на несколько дней — провести в Волгоград синтетическое вещество и разложить по нескольким тайникам.

Чтобы не скучать по дороге, новоиспечённый курьер взяла с собой подругу. При этом жительница столицы забыла предупредить знакомую, что та стала невольной соучастницей преступления.

Отметим, жительница Подмосковья помещена судом в СИЗО. Ей может грозить до 20 лет тюрьмы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.