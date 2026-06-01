ВСУ повторно атаковали школу в Васильевке в День защиты детей

Атака была совершена с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Здание образовательного учреждения получило существенные повреждения. Об этом сообщила глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий информировал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на начальную школу в Васильевке, произошедшей около 06:00 мск. По его данным, жертв среди гражданского населения нет.
«Сейчас я нахожусь во дворе школы № 1. И хочу показать вам, как выглядит отношение к нашим детям Вооруженных сил Украины. Утром FPV-дрон атаковал первый раз школу, отчего повреждение получила кровля. А уже около 19:00 [мск] здание школы атаковал БПЛА самолетного типа, который нанес значительные повреждения. После таких атак каким словом еще можно назвать Вооруженные силы Украины, если не террористы?» — заявила Романиченко в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.