РБК: Задержан начальник продовольственного управления Минобороны Таразевич

Полковник Виктор Таразевич, возглавляющий продовольственное управление департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России, был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил РБК со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, уголовное дело в отношении офицера было возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Военный суд по ходатайству следствия заключил Таразевича под стражу на два месяца, до 20 июля. Главное военное следственное управление Следственного комитета России ведет расследование дела.
Сам офицер вину не признает. Продовольственное управление, которое возглавляет Таразевич, отвечает за организацию питания военнослужащих российской армии, включая снабжение продуктами, разработку рационов и контроль качества продовольствия, говорится в материале.
«Чистки» в Министерстве обороны начались после ареста бывшего заместителя главы ведомства Тимура Иванова. Его обвиняли в целом ряде коррупционных преступлений, а в июле приговорили к 13 годам лишения свободы. Но на этом разбирательства не закончились — бывшего чиновника продолжают судить за растрату в особо крупном размере и легализацию денег, добытых преступным путем.