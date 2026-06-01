РБК: Задержан начальник продовольственного управления Минобороны Таразевич

«Чистки» в Министерстве обороны начались после ареста бывшего заместителя главы ведомства Тимура Иванова. Его обвиняли в целом ряде коррупционных преступлений, а в июле приговорили к 13 годам лишения свободы. Но на этом разбирательства не закончились — бывшего чиновника продолжают судить за растрату в особо крупном размере и легализацию денег, добытых преступным путем.