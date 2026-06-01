Гуцан: по делу об ударе по Старобельску привлекли начальника ГУР МО Украины

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко обвиняются в нанесении удара по Старобельску. Это заявление сделал генеральный прокурор РФ Александр Гуцан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины, командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко», — заявил Гуцан.
Генпрокурор также сообщил о проведении всех необходимых следственных мероприятий по делу о теракте. Он также напомнил, что Бровди был заочно приговорен к пожизненному заключению в России.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин добавил, что Иващенко и Бровди объявлены в международный розыск за атаку на колледж в Старобельске.
