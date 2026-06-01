Путин заявил о «новом качестве» конфликта с Украиной после удара по Старобельску

Власти Украины придали «новое качество» конфликту с Россией ударами по Старобельску и Геническу. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на совещании, посвященном мерам поддержки пострадавших при атаках.

«Ну что ж, похоже, что сознательно — именно сознательно — совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила… придать новое качество конфликту», — уточнил Владимир Путин. По словам главы государства, «это их выбор».

Вооруженные силы Украины атаковали колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, при ударе погиб 21 человек, еще 70 — пострадали. По сведениям главы ЛНР Леонида Пасечника, семь пострадавших до сих пор находятся в больнице.

Вечером 31 мая беспилотники ВСУ ударили по Геническу Херсонской области. Погиб ребенок 2020 года рождения, еще 11 человек пострадали.

