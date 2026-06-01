Спасатели опубликовали последнее видео с погибшей в Омске парой сапбордистов

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» опубликовал видео, на котором пропавшая пара сапбордистов была запечатлена в последний раз перед тем, как они покинули свой дом.
Домофон на бульваре Архитекторов, 1 Г зафиксировал 43-летнюю Ольгу Симочкину и 40-летнего Анатолия Бойко 25 мая в 12:32. Они вышли из подъезда, неся сапборды и снаряжение для сплава.
В пресс-службе управления Следственного комитета России по Омской области предполагают, что сапбордисты, вероятнее всего, утонули.
Тело женщины нашли 30 мая. Вскрытие также показало признаки утопления.
Пара сапбордистов пропала в Омске 25 мая. Их родственники заявили об исчезновении в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Что известно о пропавших сапбордистах — в материале «Вечерней Москвы».