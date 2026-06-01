Бывший защитник сборной Греции умер после аварии на мотоцикле

Трагедия произошла 23 мая в городе Янина на северо-западе страны. Иконому на мотоцикле врезался в грузовик, который выполнял разворот на одной из центральных улиц. С тяжёлыми травмами головы футболиста госпитализировали в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней он скончался.