Бывший защитник сборной Греции умер после аварии на мотоцикле

В Греции на 34-м году жизни скончался бывший защитник сборной Греции Мариос Иконому.
Трагедия произошла 23 мая в городе Янина на северо-западе страны. Иконому на мотоцикле врезался в грузовик, который выполнял разворот на одной из центральных улиц. С тяжёлыми травмами головы футболиста госпитализировали в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней он скончался.
Иконому провёл шесть матчей за сборную Греции в период с 2016 по 2018 год. На клубном уровне он выступал за «Кальяри», «Болонью», СПАЛ, АЕК, «Бари», «Копенгаген», «Сампдорию» и другие команды.
