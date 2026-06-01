Два жителя ДНР погибли при обстрелах со стороны ВСУ

Об этом в понедельник сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Два мирных жителя республики погибли и еще четыре пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — написал Пушилин на платформе «Макс».
Уточняется, что в Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1962 года рождения, женщина 1961 года рождения получила ранения средней степени тяжести. В населенном пункте Старомихайловка в результате подрыва на взрывоопасном предмете погиб мужчина 1980 года рождения.
Кроме того, при атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на автодороге Донецк — Марьинка ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 года рождения. В Кировском районе Макеевки пострадал мужчина 1938 года рождения, в Дебальцево — женщина 1994 года рождения.
По имеющейся информации, пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Также зафиксированы повреждения гражданских автомобилей в Центрально-Городском районе Горловки и на автодороге Донецк — Марьинка.