Курский пенсионер упал с велосипеда и сломал ногу, скрываясь от дрона ВСУ

Житель в Глушковского района упал с велосипеда и сломал ногу, когда пытался скрыться от украинского дрона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Он рассказал, что дрон атаковал 76-летнего жителя поселка Глушково, когда тот ехал на велосипеде.
«Мужчина попытался увернуться от “птички”, в результате упал и сломал голень на левой ноге», — рассказал Хинштейн.
Пожилого мужчину доставят в ЦРБ, а если понадобится — переведут на лечение в Курск, добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что FPV-дрон атаковал многоквартирный дом в Рыльске Курской области, в результате повреждения получили окна в трех квартирах.
Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше