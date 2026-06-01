Курский пенсионер упал с велосипеда и сломал ногу, скрываясь от дрона ВСУ

Житель поселка Глушково пытался увернуться от вражеского беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

Житель в Глушковского района упал с велосипеда и сломал ногу, когда пытался скрыться от украинского дрона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он рассказал, что дрон атаковал 76-летнего жителя поселка Глушково, когда тот ехал на велосипеде.

«Мужчина попытался увернуться от “птички”, в результате упал и сломал голень на левой ноге», — рассказал Хинштейн.

Пожилого мужчину доставят в ЦРБ, а если понадобится — переведут на лечение в Курск, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что FPV-дрон атаковал многоквартирный дом в Рыльске Курской области, в результате повреждения получили окна в трех квартирах.

