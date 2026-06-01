Суд начал процесс над обвиняемой в заказных убийствах бандой спецназовцев

По данным следствия, банду еще в 2000 году создал Павел Христев вместе с выходцем из спецназа «Витязь» Артуром Козловым. Последний погиб в ДТП в 2006 году. К банде присоединились действующие и бывшие сотрудники силовых структур. Они, как указано в обвинении, «применяли боевые навыки, служебные ресурсы и связи в правоохранительных органах для совершения преступлений против бизнесменов, чиновников и представителей криминального мира». Среди жертв группировки — советник министра путей сообщения Игорь Фоминов, глава Озерского района Подмосковья Владислав Сащихин с супругой, владелец ООО «Консул» Владимир Клюев и его сын.