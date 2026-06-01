Футболист сборной Греции погиб через девять дней после аварии

По данным местных СМИ, 23 мая экс-футболист на мотоцикле врезался в грузовик, выполнявший разворот на одной из центральных улиц Янины на северо-западе Греции. Иконому получил тяжелые травмы головы и был прооперирован, однако спасти его не удалось — через девять дней он скончался, так и не придя в сознание.