Футболист сборной Греции погиб через девять дней после аварии

Бывший защитник сборной Греции и ряда итальянских клубов Мариос Иконому скончался в возрасте 33 лет, сообщает издание «Катимерини». Спортсмен провел несколько дней в реанимации после того, как 23 мая его мотоцикл столкнулся с автомобилем.
Как пишет газета, футболист умер в больнице города Янина, куда был доставлен в критическом состоянии. Иконому начинал карьеру в местном ПАСе, затем выступал за итальянские «Кальяри», «Болонью», СПАЛ, «Бари», «Сампдорию», а также греческий АЕК. На его счету шесть матчей за национальную команду. Спортсмен завершил выступления в 2014 году.
По данным местных СМИ, 23 мая экс-футболист на мотоцикле врезался в грузовик, выполнявший разворот на одной из центральных улиц Янины на северо-западе Греции. Иконому получил тяжелые травмы головы и был прооперирован, однако спасти его не удалось — через девять дней он скончался, так и не придя в сознание.
Официальные лица подтвердили, что расследование обстоятельств аварии продолжается. Соболезнования в связи с гибелью спортсмена выразили его бывшие клубы, включая «Болонью», «Сампдорию» и ПАС Янина, назвавший уход футболиста невосполнимой утратой для всего греческого футбола.
