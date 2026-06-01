Два человека погибли и четыре ранены при атаках ВСУ на ДНР

В Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ погибли два мирных жителя, ещё четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки взорвался ранее неразорвавшийся кассетный суббоеприпас. В результате погиб 63-летний мужчина. Ранения средней тяжести получила 64-летняя женщина. Ещё одна трагедия произошла в Старомихайловке. Там на взрывоопасном предмете подорвался и погиб 45-летний мужчина.

Кроме того, украинские ударные беспилотники атаковали несколько населённых пунктов республики. На автодороге Донецк — Марьинка ранения средней тяжести получил 47-летний мужчина. В Кировском районе Макеевки пострадал 88-летний мужчина. В Дебальцево травмы получила 31-летняя женщина.

Также повреждения получили гражданские автомобили в Центрально-Городском районе Горловки и на автодороге Донецк — Марьинка.

Ранее в селе Новая Деревня Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по автобусной остановке. После взрыва ранения получили четыре мирных жителя. Пострадавших доставили в больницу с минно-взрывными травмами и многочисленными осколочными ранениями.

