Преступление ВСУ и новое качество конфликта. Итоги совещания по теракту в Старобельске

Удар ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу является «кровавым преступлением украинской хунты», наказание виновных в этом преступлении будет неотвратимым, заявил президент России Владимир Путин на совещании в Кремле по вопросам поддержки пострадавших от атаки ВСУ в Старобельске, а также по ходу расследования этого террористического акта.
В совещании приняли участие генпрокурор Александр Гуцан, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.
ТАСС собрал главное по итогам совещания.
Путин о кровавом преступлении Киева.
«Воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения, — отметил глава государства. — Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники — получить дипломы».
Удар ВСУ по колледжу в Старобельске стал «кровавым преступлением украинской хунты».
«Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», — подчеркнул глава государства.
Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту: «Ну что ж, это их выбор».
Необходимо с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске, заявил президент.
Завершая открытую часть совещания, Путин заявил, что разговор продолжится: «Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме».
Пострадавшие и погибшие.
Спасательная операция после удара ВСУ по колледжу длилась 45 часов, «15 раз возникала угроза повторных атак», сообщил Пасечник.
«Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности не может идти речи. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом коллеже», — сказал Пасечник.
Спасатели профессионально и быстро выполняли работу после атаки в Старобельске, сообщил глава Старобельского муниципального округа Чернев.
70 человек пострадали в Старобельске при ударе ВСУ, 21 из них погиб, 7 остаются в больницах, 5 выписаны, сообщила Голикова.
Пострадавшим в Старобельске, нуждающимся в реабилитации, будет оказана соответствующая помощь в федеральных центрах, сказала она.
Соцфонд при необходимости окажет дополнительную поддержку семьям пострадавших в колледже Старобельска.
Один пострадавший в Старобельске в крайне тяжелом состоянии, не раскрылись легкие, транспортировка в Москву невозможна, добавил Пасечник.
Три девочки, пострадавшие от удара ВСУ по колледжу в Старобельске, поправляются.
Следственные действия.
«Установлено, что запуск был осуществлен с территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ “Птицы Мадьяра” под командованием [Андрея] Клименко», — сказал Бастрыкин.
По делу об атаке на Старобельский колледж объявлены в международный розыск начальник украинского ГУР МО Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди.
«С 2014 года вооруженные формирования Украины атаковали 2 116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи», — сказал Бастрыкин.
Не менее 7 БПЛА были использованы ВСУ при атаке на Старобельский колледж.
«Мы установили, что при нанесении ударов по территории России это БПЛА “Лютый”, “Бобер”, “Чайка”, “Барс”, “Фламинго” — это БПЛА украинского производства. В то же время мы задокументировали факты применения БПЛА модели “Лорд” (Швейцария) “Стикер” (Австралия) и иных разведывательных БПЛА иностранного производства. На местах их падения и взрывов, где проводились следственные действия — кокомплектующие стран НАТО: США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и прибалтийских стран», — уточнил Бастрыкин.
В качестве обвиняемых в атаке на Старобельский колледж привлечены Бровди и еще несколько командиров ВСУ, отметил генпрокурор Гуцан.
Следствие по делу об атаке на колледж в Старобельске, где погиб 21 студент, принимает все меры для изобличения организаторов и исполнителей массового убийства, также будет проверена работа систем ПВО и оповещения, сообщил Гуцан.
«В порядке надзора будет дана оценка работе экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и БПЛА и эвакуации людей из мест массового пребывания людей — но здесь у нас вопросов не возникает, органами исполнительной власти на достаточно высоком уровне была организована эта работа», — сказал генпрокурор.