Мирный житель погиб при атаке украинского БПЛА на курское село

По его словам, удар был нанесён по легковому автомобилю в приграничной зоне. В результате происшествия погиб 53-летний мужчина по имени Геннадий Васильевич.
Ранее в селе Новая Деревня Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по автобусной остановке. После взрыва ранения получили четыре мирных жителя. Пострадавших доставили в больницу с минно-взрывными травмами и многочисленными осколочными ранениями.
