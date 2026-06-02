Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Курской области, есть погибший

В селе Щекино Рыльского района Курской области украинский беспилотник (БПЛА) атаковал гражданский автомобиль. В результате удара погиб 53-летний мирный житель Геннадий Васильевич, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
— К огромной скорби, погиб мирный житель… Искренние соболезнования семье и близким, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Хинштейн призвал жителей быть бдительными и не рисковать собой, подчеркнув, что нет ничего дороже жизни.
29 мая он сообщил, что после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибшими признали 446 мирных жителей региона.
31 мая украинская армия нанесла удар по школе в Васильевке Запорожской области. В результате атаки повреждения получили автобус и здание образовательного учреждения. Пострадавших нет.