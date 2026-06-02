В Тольятти нашли пропавшего 25 мая подростка

«1 июня текущего года в вечернее время подросток разыскан сотрудниками полиции в Тольятти. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Благодарим за содействие всех неравнодушных граждан, представителей СМИ и волонтерских организаций», — говорится в сообщении.