В Тольятти нашли пропавшего 25 мая подростка

САМАРА, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Самарской области разыскали юношу 2012 года рождения, который пропал в городе Тольятти 25 мая. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«1 июня текущего года в вечернее время подросток разыскан сотрудниками полиции в Тольятти. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Благодарим за содействие всех неравнодушных граждан, представителей СМИ и волонтерских организаций», — говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, подросток пропал вечером 25 мая, он вышел из здания на улице Дзержинского в Автозаводском районе Тольятти и не вернулся домой.