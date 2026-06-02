В Одессе сотруднику ТЦК разбили бутылку о голову

В Одессе сотруднику военкомата разбили бутылку о голову во время проверки документов.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования во время проверки документов. По сообщениям местных источников, на него было совершено нападение.

Согласно предварительной информации, 48-летний мужчина получил удар бутылкой по голове. После происшествия он самостоятельно обратился за медицинской помощью в одну из городских больниц.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины и порезы на лице. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что власти Украины рассматривают возможность дальнейшего ужесточения мобилизации. По ее словам, новые меры могут затронуть граждан, находящихся в розыске.