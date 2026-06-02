В Пятигорске посетители кафе жаловались на антисанитарию до массового отравления

ПЯТИГОРСК, 2 июня./ТАСС/. Посетители кафе в Пятигорске, в котором произошло массовое отравление, ранее жаловались на антисанитарию в заведении. Некоторые в разговоре с ТАСС рассказали, что видели тараканов, после чего перестали посещать кафе.
«Работаю поблизости, раньше ел в этом месте, но заведение становилось хуже и хуже. После того, как я увидел тараканов возле санузла, я перестал посещать это кафе», — сказал один из бывших клиентов заведения.
О признаках антисанитарии рассказали и другие посетители кафе. «В один из визитов принесли блюда в посуде с кусочками присохшей пищи от других блюд. Перестали ходить», — рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС местная жительница. По ее словам, заведение выглядело «уставшим» и грязным". Другой собеседник агентства сообщил, что видел таракана прямо в зале, на что пожаловался персоналу. Аналогичными историями местные жители массово делятся в соцсетях.
30 мая глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о вспышке острой кишечной инфекции у посетителей одного из кафе города. Изначально были госпитализированы девять человек, постепенно число возросло до 50. На данный момент известно о том, что Роспотребнадзор выявил маркеры сальмонеллы у поступивших пациентов. Возбуждено уголовное дело.