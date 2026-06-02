По спорному имуществу «золотой судьи» Хахалевой завели уголовное дело

Ранее Генеральная прокуратура подала гражданский иск с требованием обратить в доход государства имущество, которое, по версии ведомства, было приобретено на средства, полученные незаконным путём. В числе ответчиков по делу фигурируют Бекмарз Татарашвили и его мать Луиза Татарашвили, на которых, как утверждается, была оформлена часть спорных активов.
По данным следствия, члены семьи Хахалевой могли использовать служебное положение для получения контроля над ценными сельскохозяйственными землями. В материалах дела говорится, что через судебные решения активы переходили структурам, связанным с супругом экс-судьи Робертом Хахалевым. Общая площадь земель, оказавшихся под контролем семьи, по версии правоохранителей, превышает 12,5 тысячи гектаров.
Кроме того, в деле упоминается сестра бывшей судьи Наталия Хахалева. Следствие считает, что она могла способствовать принятию решений в интересах компаний, связанных с Робертом Хахалевым. Также внимание правоохранительных органов привлекло имущество стоимостью свыше 100 млн рублей, оформленное на мать Елены Хахалевой в период с 2014 по 2020 год.
Летом 2017 года Елена Хахалева получила известность как «золотая судья» после свадьбы дочери с участием звёзд. Позднее к ней возникли вопросы по диплому и расходам, а в 2020 году её лишили статуса за 128 прогулов. Дело дошло до Верховного суда, позже экс-судью объявили в международный розыск. В 2025 году её задержали в Баку, однако Азербайджан отказал в экстрадиции. Сейчас она проживает в Тбилиси.
