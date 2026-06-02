Граница в шоке: Жительница Швейцарии вернулась из отпуска с пятью десятками чемоданов

Инцидент произошёл 31 мая на пограничном переходе в районе коммуны Тайнген, где были остановлены автомобиль и фургон, следовавшие в Швейцарию. При досмотре сотрудники таможни обнаружили 55 чемоданов.
Все чемоданы прошли рентгеновский контроль, по итогам которого нарушений выявлено не было. Внутри находились личные вещи путешественницы, разрешённые к ввозу на территорию страны.
По данным Федерального управления таможенной и пограничной безопасности Швейцарии, перевозка такого количества багажа не запрещена при условии, что вещи ранее были вывезены из страны и ввозятся обратно как личное имущество.
Ранее на гонконгско-китайской границе задержали туристку, которая пыталась провезти в Поднебесную живых черепах, привязав их к бёдрам под одеждой. Инцидент произошёл в начале мая на погранпункте в районе Шэньчжэня.
