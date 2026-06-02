Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд над бандой спецназовцев, обвиняемых в 15 убийствах, начался в Москве

В Москве Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела 11 фигурантов — бывших и действующих сотрудников силовых структур. Заседания проходят в закрытом режиме. Об этом стало известно в понедельник, 1 июня.

В Москве Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела 11 фигурантов — бывших и действующих сотрудников силовых структур. Заседания проходят в закрытом режиме. Об этом стало известно в понедельник, 1 июня.

Сообщается, что обвиняемые создали организованную группу еще в 2000 году, используя боевые навыки, служебные ресурсы и связи в правоохранительных органах для совершения преступлений против бизнесменов, чиновников и представителей криминального мира.

По версии следствия, на счету банды 15 убийств и 7 покушений. Среди жертв — советник министра путей сообщения Игорь Фоминов, глава Озерского района Московской области Владислав Сащихин вместе с супругой, а также владелец ООО «Консул» Владимир Клюев и его сын.

Перед судом предстали бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, вышедший на пенсию полковник МВД Сергей Анисимов, старший оперуполномоченный Росгвардии Сергей Волостных и другие. Большинство фигурантов не признали вину, двое согласились лишь с обвинением в хранении наркотиков. По совокупности преступлений большинству подсудимых грозит пожизненное заключение, передает «Известия».

В январе прошлого года под стражу заключили предположительного заказчика всех преступлений Олега Рамазанова. По его указке, как считают следователи, было совершено несколько убийств. Расправы над предпринимателями связывают с конфликтом из-за контроля над коммерческой недвижимостью в столице.