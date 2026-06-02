Три часа под землей: 13 человек ночью выбрались из канализации в США

Полиция Нью-Йорка выясняет обстоятельства странных ночных инцидентов в Бруклине, где несколько групп неизвестных проникли в городскую канализационную систему и спустя несколько часов вышли обратно через люки. Об этом сообщает MyTwinTiers.
Первый случай произошел поздним вечером в районе Грейвсенд. По информации правоохранителей, около 23:00 не менее семи человек спустились под землю через канализационный люк на пересечении Макдональд-авеню и Колин-плейс. На поверхности они появились лишь около двух часов ночи.
Спустя некоторое время аналогичный эпизод был зафиксирован в другом районе Бруклина. Возле пересечения Хейворд-стрит и Бедфорд-авеню заметили группу из восьми человек, которые около часа ночи спустились в люк, а незадолго до четырех часов утра покинули подземные коммуникации. После этого они скрылись на автомобиле.
После сообщений очевидцев на места происшествий прибыли сотрудники полиции, кинологи, пожарные расчеты и специалисты департамента охраны окружающей среды. Проведенная проверка не выявила повреждений городской инфраструктуры.
В профильном ведомстве напомнили, что проникновение в канализационные системы запрещено законом и связано с серьезными рисками для жизни. Среди основных угроз специалисты называют наличие токсичных газов, возможность внезапного подтопления и опасность передвижения по нестабильным конструкциям.
Представитель городского совета призвала жителей незамедлительно сообщать в полицию о подобных случаях. В настоящее время следователи устанавливают личности участников ночных вылазок и проверяют, имеют ли два инцидента общих организаторов или связаны между собой.
Пока мотивы действий неизвестных остаются загадкой. Правоохранительные органы рассматривают различные версии произошедшего и изучают записи камер наблюдения, которые могут помочь восстановить маршрут передвижения участников необычных ночных рейдов.
