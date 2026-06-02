Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура подала новый иск к основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск об обращении в доход государства имущества основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Иск был подан 28 мая. Беседа по нему назначена на 4 июня.

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск об обращении в доход государства имущества основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Иск был подан 28 мая. Беседа по нему назначена на 4 июня.

В начале мая суд удовлетворил требование Генпрокуратуры об обращении в доход государства более половины акций «Русагро», а также конфисковал более 10,5 млрд руб., валютные счета господина Мошковича и 87 млн руб. господина Басова.

Ранее Генпрокуратура обвиняла господина Мошковича в нарушении антикоррупционного законодательства, а также в сокрытии кипрских офшоров и выводе прибыли. Уголовное дело о мошенничестве связано с долгом перед кредиторами на 86 млрд руб. Господин Мошкович и господин Басов вину не признают.