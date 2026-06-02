Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за оправдание терроризма

В Хабаровске за оправдание терроризма осужден 35-летний житель Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установил 1-й Восточный окружной военный суд, комсомольчанин, будучи противником СВО, в интернете разместил высказывания, оправдывающие деятельность украинского военизированного объединения, совершающее теракты в России.
— Уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее житель Хабаровского края был осуждён за сотрудничество с Украиной.