На Пхукете пропала 43-летняя ветврач из Приморья Дарья Шаньгина

Ветврач из приморского Артёма Дарья Шаньгина, улетевшая отдыхать на Пхукет в начале апреля, уже неделю не выходит на связь. Telegram-канал «Город В | Владивосток» сообщил о том, что 43-летняя женщина взяла двухмесячный отпуск и прилетела в Таиланд 3 апреля, но после прибытия проживала отдельно от компании в другом районе курорта.
Отдых сразу пошёл наперекосяк: сначала Дарью ужалила медуза, и она попала в местную больницу, затем без объяснения причин провела более двух суток в полицейском участке. После чего её укусила дикая обезьяна. Последнее общение с подругой произошло 25 мая по видеосвязи: женщина шёпотом сказала, что рядом охрана её парня и завтра они летят на Мальдивы, резко бросила трубку и больше не отвечала на звонки.
Сообщается, что Дарья не испытывает финансовых трудностей: у неё есть квартира в Артеме, дорогой автомобиль, а до отлёта на счетах находилась крупная сумма. За пару недель до исчезновения она пообещала подруге выслать доверенность на срочную продажу инвестиционной квартиры в Анапе, утверждая, что планирует покупать дом в Испании, находясь при этом в Таиланде. По видеозаписям, присланным друзьям, они считают, что впервые в свои 43 года Дарья начала употреблять какие-то вещества: внешний облик на курорте разительно отличается от её фотографий до поездки.
Знакомые описывают Дарью как трудоголика и серьёзного человека, у которого никогда не хватало времени даже на личную жизнь, и предполагают, что она могла встретить мошенника, рассказавшего о неземной любви. С 25 мая она исчезла из социальных сетей.
Особые приметы: рост 166 см, вес 52 кг, на пояснице татуировка совы, между лопаток — свежий сак янт. Друзья и мама женщины переживают за неё в России, уже направлен запрос в консульство. Если кто-то видел Дарью Шаньгину или знает, где она находится, просят звонить по телефону +79059572719.