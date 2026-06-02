Порох в пороховницах: новосибирец получил срок четыре года за находку из леса

В Ордынском районе новосибирец получил 4 года условно за хранение пороха.

Источник: Freepik

Ордынский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Андрея Духнова. Он был признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ, что квалифицируется по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ.

Согласно материалам дела, в июне 2015 года подсудимый, находясь в лесу, обнаружил три банки с промышленно изготовленным бездымным порохом. Осознавая незаконность своих действий и не имея соответствующего разрешения, мужчина перенёс находку к себе домой. Там он и хранил взрывоопасные вещества на протяжении десяти лет, вплоть до ноября 2025 года.

Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятый порох массой не менее 502 граммов относится к взрывчатым веществам метательного действия, предназначенным для снаряжения охотничьих патронов.

В итоге суд назначил Андрею Духнову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, ему назначен штраф в размере 25 000 рублей.