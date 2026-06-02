Порох в пороховницах: новосибирец получил срок четыре года за находку из леса

Согласно материалам дела, в июне 2015 года подсудимый, находясь в лесу, обнаружил три банки с промышленно изготовленным бездымным порохом. Осознавая незаконность своих действий и не имея соответствующего разрешения, мужчина перенёс находку к себе домой. Там он и хранил взрывоопасные вещества на протяжении десяти лет, вплоть до ноября 2025 года.