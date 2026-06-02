Экс-сенатор Арашуков в «Черном дельфине» требовал посылки с элитными товарами

Осужденный на пожизненное заключение бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий наказание в колонии «Черный дельфин», просил передавать ему посылки с элитными товарами. Это следует из материалов суда.
— В ходе допроса Арашуков Р. Р. неоднократно сообщал суду как о своем материальном благополучии, так и о наличии у посредника суммы денег, достаточной для самостоятельного помещения их в тайники в гораздо большем размере, чем изъятые три миллиона рублей… Посылки Арашуков Р. Р. просил собирать отборного качества, (элитные товары), суммы выделяемых средств были соответствующие, — цитирует документ ТАСС.
Ранее сообщалось, что Арашуков пытался подкупить сотрудников колонии «Черный дельфин», изначально предложив им взятку в размере пяти миллионов долларов за предоставление привилегий.
Арашукова задержали в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. Суд приговорил его к пожизненному заключению за организацию убийства двух человек по поручению его отца Рауля Арашукова. Он тоже получил пожизненное.
Уже в 2024 году в отношении экс-сенатора возбудили дело о даче взятки сотруднику «Черного дельфина». Пытаясь смягчить условия в колонии, он через адвоката передал три миллиона рублей одному из сотрудников ИК-6 в Оренбургской области.