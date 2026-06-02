Водитель сбил девушку и мальчика на Выборной в Новосибирске

Источник: Комсомольская правда

Вечером 1 июня в Октябрьском районе Новосибирска водитель сбил двух пешеходов. ДТП произошло в 20:03 на улице Выборной, 144/1. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Водитель, мужчина 1977 года рождения, управлял автомобилем «Хендай Крета». Он двигался задним ходом с прилегающей территории и наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть внутридворовой территории.

Пострадали девушка 2009 года рождения и мальчик 2020 года рождения. Их доставили в больницу. Характер травм пока уточняется. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.