Во Франции подростков обвинили в убийстве 11-летнего мальчика у реки

Тело ребёнка с полотенцем на шее нашли на берегу реки Вилен во французском Ренне.

Источник: Аргументы и факты

Власти Франции предъявили двум подросткам обвинения в убийстве 11-летнего мальчика у реки, пишет People.

Тело ребёнка с полотенцем, плотно завязанным вокруг шеи, было обнаружено в воскресенье на берегу реки Вилен в Ренне.

Местный рыбак услышал крики о помощи, а после обнаружил у реки тело мальчика. Сотрудники спасательной службы прибыли на место происшествия, однако попытки реанимировать ребёнка не увенчались успехом — он скончался на месте от асфиксии.

На следующий день полиция задержала подозреваемого 16-летнего юношу и 15-летнюю девушку, которых видели с жертвой в день происшествия. В настоящее время по факту ведётся расследование, не исключается возможность участия в преступлении других лиц.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе задержали троих охотников по подозрению в убийстве подростка.