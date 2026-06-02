Во Франции подростков обвинили в убийстве 11-летнего мальчика у реки

Власти Франции предъявили двум подросткам обвинения в убийстве 11-летнего мальчика у реки, пишет People.
Тело ребёнка с полотенцем, плотно завязанным вокруг шеи, было обнаружено в воскресенье на берегу реки Вилен в Ренне.
Местный рыбак услышал крики о помощи, а после обнаружил у реки тело мальчика. Сотрудники спасательной службы прибыли на место происшествия, однако попытки реанимировать ребёнка не увенчались успехом — он скончался на месте от асфиксии.
На следующий день полиция задержала подозреваемого 16-летнего юношу и 15-летнюю девушку, которых видели с жертвой в день происшествия. В настоящее время по факту ведётся расследование, не исключается возможность участия в преступлении других лиц.
