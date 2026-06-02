Сторожевая овчарка насмерть загрызла двулетнего мальчика в Приморье

Несчастный случай произошёл на территории частного домовладения по улице Молодёжной. Родители обнаружили раненого сына во дворе, признаков жизни он уже не подавал. Они вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая, как уточняет краевой Минздрав, прибыла в течение 14 минут, но профессиональные реанимационные мероприятия успеха не имели, медики констатировали смерть малыша. В ситуации начала разбираться прокуратура.
Установлено, что мальчик находился дома со старшей сестрой. Оказавшись без присмотра, малыш тронул собачью миску с едой, и овчарка, находившаяся рядом на привязи, набросилась на него. Прокуратура проверяет деятельность органов системы профилактики детской безнадзорности, условия жизни и воспитания малыша, а также соблюдение его родителями требований законодательства.
Семья является многодетной. С родителями работают психологи, но и уголовное преследование им грозит: по факту гибели малыша возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, осмотрено место трагедии, опрашиваются очевидцы. Доклад о расследовании запросил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Подобный инцидент, но с благополучным исходом, в этом году уже случился в селе Воскресенка Спасского района. Полуторогодовалый малыш полез в миску с кормом домашней собаки — стаффордширского терьера. Питомец накинулся на ребёнка, разорвав ему лицо. К счастью, раны не были смертельными, хоть и оказались тяжёлыми. Врачам удалось сохранить ребёнку зрение. Уголовное дело расследуется по статье 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Минздрав Приморья напоминает, что маленькие дети требуют постоянного контроля со стороны взрослых. Нахождение животных в зоне досягаемости малышей несёт прямую опасность для малолетних.