Сторожевая овчарка насмерть загрызла двулетнего мальчика в Приморье

Подобный инцидент, но с благополучным исходом, в этом году уже случился в селе Воскресенка Спасского района. Полуторогодовалый малыш полез в миску с кормом домашней собаки — стаффордширского терьера. Питомец накинулся на ребёнка, разорвав ему лицо. К счастью, раны не были смертельными, хоть и оказались тяжёлыми. Врачам удалось сохранить ребёнку зрение. Уголовное дело расследуется по статье 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.