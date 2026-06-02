В Уссурийске 19-летний тренер по единоборствам избил подростка

В Уссурийске Приморского края полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему. Следственный комитет также начал доследственную проверку по признакам преступления по статье «Побои».
Как сообщила пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску, в дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о нападении на её сына. Участковые уполномоченные установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Его опросили, и парень не отрицает своей причастности к инциденту.
Дополнительные детали конфликта выяснились из публикаций в социальных сетях. В этих постах 19-летнего жителя Уссурийска называют тренером по единоборствам. Мотивом избиения называют защиту 15-летней возлюбленной спортсмена. Над ней, по утверждениям в Сети, издевался пострадавший подросток. Согласно этим сообщениям, пострадавший вместе с товарищами насыпал однокласснице в рюкзак камни, а затем они примотали рюкзак к столбу скотчем. Девушка рассказала о случившемся своему знакомому.
В результате у подростка остались ушибы и гематомы. У него подбит глаз, в котором находилась линза. Мать пострадавшего утверждает, что спортсмен требовал от семьи купить новый портфель взамен испорченного. Он также требовал выплатить денежные компенсации. Молодой человек якобы несколько раз угрожал ей в переписке. Это вынудило женщину обратиться в полицию с заявлением о нападении и избиении сына.
Потерпевший в настоящее время проходит лечение. Он направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Цель экспертизы — установление степени тяжести вреда, причинённого его здоровью. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Органы правопорядка на момент публикации не подтвердили информацию об отношениях между задержанным и школьницей.