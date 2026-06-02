Студент лишился обеих ног в ДТП: стали известны подробности жуткой аварии на трассе Астана — Павлодар

Авария произошла на трассе Астана — Павлодар в районе села Торткудук, где велись дорожные работы. Такси с тремя пассажирами врезалось в дорожное ограждение. Сообщается, что отбойник пронзил машину.
В результате аварии 21-летний студент лишился обеих ног — сейчас состояние молодого человека оценивается как крайне тяжелое. Кроме него, пострадали еще два человека. 20-летняя пассажирка с травмами головы и грудной клетки госпитализирована в травматологию. Еще одна женщина 1964 года рождения получила ушибы и травму головы.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что молодой человек лишился ног в результате аварии. Сообщалось, якобы одну из них ему оторвало в момент ДТП, а вторую ампутировали уже в больнице.
Произошедшее прокомментировали в полиции. Стражи порядка сообщали, что водитель автомашины Hyundai Tucson совершил наезд на препятствие в виде криволинейного бруса.