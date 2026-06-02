В Хабаровском крае спасатели вернули домой пропавших рыбаков

Сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю нашли и вернули домой пропавших рыбаков, которые перестали выходить на связь 29 мая. Двое мужчин 29 и 46 лет направлялись с одного рыболовецкого участка на другой, когда в заливе Николая Охотского моря начался шторм, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После того как рыбаки потеряли связь с внешним миром, близкие заволновались и обратились за помощью в проведении поисков. МЧС направило в Тугуро-Чумиканский район отряд спасателей, которые на вертолете Ми-8 обследовали более 800 квадратных километров территории. Пропавших мужчин обнаружили на берегу среди льдин.
— Летчики, как всегда, сработали профессионально. Вертолет подсел, и мы эвакуировали рыбаков в воздушное судно. Они хоть и бодрились, но были замерзшие, на побережье по ночам еще минусовая температура. Напоили их чаем, покормили. Доставили в город Николаевск-на-Амуре, там передали бригаде скорой помощи для обследования их состояния здоровья, — поделился старший группы поисково-спасательного отряда Алексей Глазков.
Позднее выяснилось, что рыбаки попали в шторм, их лодка зачерпнула воды и чудом не утонула. От бедствия мужчин спас прилив, который прибил судно к берегу.
Напомним, что хабаровские спасатели уже не раз доказывали уровень своего профессионализма. Недавно группа поисково-спасательного отряда МЧС вернулась из Якутии, где в сезон паводков проводила работы по защите жителей республики от угрозы подтопления.