В Хабаровском крае спасатели вернули домой пропавших рыбаков

— Летчики, как всегда, сработали профессионально. Вертолет подсел, и мы эвакуировали рыбаков в воздушное судно. Они хоть и бодрились, но были замерзшие, на побережье по ночам еще минусовая температура. Напоили их чаем, покормили. Доставили в город Николаевск-на-Амуре, там передали бригаде скорой помощи для обследования их состояния здоровья, — поделился старший группы поисково-спасательного отряда Алексей Глазков.