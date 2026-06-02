Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Хабаровского края получил шесть лет колонии за оправдание терроризма

В Хабаровском крае вынесли приговор жителю Комсомольска-на-Амуре за публичное оправдание терроризма. Его приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Хабаровском крае вынесли приговор жителю Комсомольска-на-Амуре за публичное оправдание терроризма. Его приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что 35-летний мужчина в одной из групп в интернете опубликовал под видеороликом с записью теракта свой комментарий, оправдывающий преступления.

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима.

Мобильный телефон фигуранта изъяли и обратили в доход государства.