Новая загадка перевала Дятлова: родственники требуют расследования 60-летней трагедии!

Напомним, что в феврале 1959 года на Северном Урале группа из девяти туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход. Официальные данные указывают на то, что большинство участников группы замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы. В ходе расследования рассматривались различные версии происшествия, включая лавину, нападение заключенных и внутренние конфликты среди туристов. В 2019 году Генпрокуратура России объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова, а в 2020 году заявила, что причиной их гибели стал сход лавины.