Новая загадка перевала Дятлова: родственники требуют расследования 60-летней трагедии!

Родственники членов группы Игоря Дятлова, трагически погибших в горах Свердловской области в 1959 году, намерены добиться возбуждения нового уголовного дела. Об этом сообщил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова, Татьяны Перминовой, и других родственников туристов, которые погибли на перевале.
Адвокат подчеркнул, что они настаивают на необходимости проведения нового расследования. «Мы хотим добиться того, чтобы возбудили уголовное дело и провели расследование», — отметил Черноусов в интервью ТАСС.
По его словам, ранее по делу были проведены судебно-медицинские экспертизы и вскрытие девяти тел погибших. Однако к актам вскрытия не были приложены химические экспертизы и гистология, что вызывает сомнения в полноте проведенных исследований. «Это значит, что экспертизы не были проведены», — добавил адвокат, указав на то, что такие анализы могли бы прояснить возможные причины гибели туристов.
Кроме того, Черноусов заявил о намерении родственников требовать от федеральных телеканалов прекратить показы эфиров с теориями о гибели группы, которые не соответствуют действительности.
Напомним, что в феврале 1959 года на Северном Урале группа из девяти туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход. Официальные данные указывают на то, что большинство участников группы замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы. В ходе расследования рассматривались различные версии происшествия, включая лавину, нападение заключенных и внутренние конфликты среди туристов. В 2019 году Генпрокуратура России объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова, а в 2020 году заявила, что причиной их гибели стал сход лавины.
Ранее российский турист погиб у подножия водопада в Грузии.