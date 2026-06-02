Знакомый Усольцевых назвал новую версию пропажи семьи

Пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы могли стать жертвой мошенников и были убиты во время встречи, на которой глава семьи пытался передать вымогателям крупную сумму денег. Такую версию в эксклюзивном комментарии для aif.ru выдвинул исследователь Валентин Дегтерёв.
«У меня сложилось крайне нехорошее впечатление, что исчезновение Усольцевых действительно связано с жёстким криминалом», — заявил Дегтерёв.
Он напомнил, что сегодня множество колл-центров, в том числе на Украине, занимаются мошенничеством против россиян, выманивая деньги и толкая людей на преступления. Схема известная: граждан уговаривают перевести средства, а когда те понимают, что деньги украдены, — их начинают шантажировать и толкать на действия террористической направленности.
Дегтярёв отметил, что Усольцев зачем-то взял с собой в поездку крупную сумму денег. Речь идёт о 300 тысячах рублей, обнаруженных следователями в автомобиле семьи при обыске. При этом изначально в СМИ звучала информация о 600 тыс. рублей.
«Мне непонятно, зачем бизнесмен Усольцев отправился на турбазу “Геосфера”. Для человека, занимающегося бизнесом, это турбаза низкой категории — в Красноярском крае можно найти варианты в тысячу раз лучше и со всеми удобствами. А он едет туда, где нет ничего интересного, берёт с собой жену, дочь и собаку. И самое интересное — берёт крупную сумму денег», — сказал исследователь.
Особое внимание Дегтярёв обратил на звонок Усольцева пасынку Даниле Баталову с вопросом: «Есть ли у тебя деньги?». Исследователь считает, что это указывает на финансовый мотив поездки.
«Жена перед отъездом сообщает, что они едут отдыхать с мужем, хотя это идёт в ущерб её интересам — она планировала какой-то ретрит, обучалась психологическим практикам, йогой занималась. Но они едут на эту турбазу, двигаются в сторону скалы Мальвинка и Камня Желаний по тропе, и на этой тропе они пропадают», — отметил Дегтерёв.
По версии собеседника издания, Усольцев договорился о встрече с кем-то, возможно, даже из жителей посёлка Кутурчин, которые могли быть жертвами или наёмниками мошенников.
«Скорее всего, Усольцев хотел передать часть наличных, которые были с собой: то ли вернуть долг, то ли откупиться, чтобы его оставили в покое. Семью он взял, вероятно, для прикрытия — думал, что с женой и дочерью на него никто не нападёт. Но ошибся», — считает исследователь.
«Дальше, видимо, возник конфликт, и их убили, а тела бросили в какую-то яму», — добавил он.
В пользу этой версии, считает Дегтерёв, говорит и косвенный признак: Усольцев купил в магазине нож, который ему в принципе был ни к чему: еды с собой в поход семья не брала, костёр разводить никто не собирался. Видимо, холодное оружие было приобретено на всякий случай, для самозащиты.
«В итоге Усольцев стал жертвой вымогателей. Будучи человеком советского типа — в 64 года, уже немолодым, он мог слышать о подобных мошенничествах, но реально с ними никогда не сталкивался. Думал, что семью не обидят. В этом и была его роковая ошибка», — подытожил исследователь.
Ранее Дегтерёв рассказал, что обнаружил на скриншоте видео, снятого поисковиками в первых числах октября прошлого года, подозрительный объект в одной из расщелин у подножия горы.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись. Их машина так и осталась стоять на окраине поселка, где они в последний раз ее оставили. За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.