Украденная обезьяна вернулась в зоопарк во Франции спустя 11 лет

Самка золотого львиного тамарина вернулась в зоопарк Боваль во Франции спустя 11 лет после кражи.

Источник: Аргументы и факты

Самка золотого львиного тамарина, находящегося под угрозой исчезновения вида мелких бразильских приматов, спустя 11 лет после кражи вернулась в зоопарк Боваль во Франции, сообщает пресс-служба учреждения.

В мае 2015 года из зоопарка, находящегося в Сен-Эньяне, были похищены две группы редких приматов, в числе которых оказались семь особей золотого львиного тамарина и десять мармозеток.

Несмотря на проведенные обыски и продолжительные расследования, виновные так и не были найдены. Однако в 2023 году одна из украденных особей, самка золотого львиного тамарина, была обнаружена в частном владении в Словакии. Спустя несколько месяцев благодаря микрочипу французским управлением по биоразнообразию (OFB) было подтверждено, что речь идет именно о пропавшей особи.

Животное находится в удовлетворительном физическом состоянии, однако у него наблюдаются признаки, связанные с недостатком солнечного света и возрастом.

По данным переписи 2023 года, в естественных условиях осталось примерно 4800 особей золотистого львиного тамарина.

Ранее сообщалось, что в Калининградском зоопарке в семье красноруких тамаринов родился первенец.

