Два жителя Красноярского края погибли в ночном пожаре из-за короткого замыкания

В Красноярском крае потушили 22 пожара за сутки. Один из них оказался смертельным.
Трагедия случилась ночью 1 июня в селе Дзержинское Дзержинско-Тасеевского округа. Там загорелся жилой дом на площади 60 «квадратов». Шесть сотрудников МЧС справились с пламенем с помощью двух единиц техники. Звено газодымозащитной службы обнаружило во время осмотра дома два тела: погибли хозяева жилища. Предварительной причиной случившегося называется короткое замыкание проводки.
Утром того же дня в Ачинске загорелся отдел женской одежды в торговом центре «Плаза». Огонь охватил 20 квадратных метров и успел повредить инвентарь и товары. Из здания самостоятельно вышли 20 человек. Еще двоих посетителей спасатели эвакуировали с помощью трехколенной лестницы с третьего этажа. Пожар тушили 28 сотрудников МЧС. Вероятная причина возгорания аналогична — замыкание проводки.
Вечером 1 июня в Красноярске на улице Читинской горела квартира в многоэтажке. Подоспевшие 11 пожарных с помощью бензоинструмента вскрыли дверь и потушили возгорание на десяти квадратных метрах. На улице они увидели пострадавшего мужчину, который успел покинуть жилище. Его госпитализировали с ожогами и ушибом ноги. Предварительно установлено, что замкнуло в электроприборе.