Последний сигнал: озвучена новая версия исчезновения Усольцевых

Спустя месяцы бесплодных поисков Усольцевых в тайге Красноярского края всплывают новые пугающие детали. Исследователь Валентин Дегтерёв в эксклюзивной беседе с aif.ru выдвинул новую версию: семья стала жертвой хладнокровного преступления, спланированного мошенниками.
Криминальный след на туристической тропе.
Официально следствие придерживается версии о трагической случайности, однако Дегтерёв убежден в обратном. По его мнению, исчезновение 64-летнего бизнесмена Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и маленькой Арины носит криминальный характер. Главная странность — крупная сумма наличных, которую глава семьи зачем-то взял с собой на отдых.
«Мне непонятно, зачем бизнесмен Усольцев отправился на турбазу “Геосфера”. Для человека, занимающегося бизнесом, это турбаза низкой категории. А он едет туда, где нет ничего интересного, берёт с собой жену, дочь, собаку. И самое интересное — берёт крупную сумму денег», — недоумевает исследователь.
Речь идет о 300 тысячах рублей, обнаруженных следователями при обыске автомобиля семьи. По версии Дегтерёва, эта поездка изначально не была обычным отдыхом. Усольцев мог направляться на встречу с вымогателями, чтобы передать им наличные — либо вернуть долг, либо попытаться откупиться от шантажистов, которые не оставляли его в покое.
Фатальная ошибка Усольцева.
Особое подозрение вызывает и телефонный звонок, который Усольцев совершил своему пасынку Даниле Баталову прямо перед роковой поездкой. По словам Дегтерёва, вопрос отца был лаконичен и тревожен: «Есть ли у тебя деньги?».
«Жена перед отъездом сообщает, что они едут отдыхать с мужем, хотя это идёт в ущерб её интересам — она планировала какой-то ретрит, обучалась психологическим практикам, йогой занималась. Но они едут на эту турбазу, двигаются в сторону скалы Мальвинка и Камня Желаний, и на этой тропе пропадают», — описывает хронологию Дегтерёв.
Исследователь считает, что близкие люди были использованы главой семьи в качестве живого щита. Усольцев полагал, что на отца с женой и ребенком никто не посмеет напасть. Это была фатальная ошибка. Встреча, вероятно, переросла в конфликт, после чего семью убили, а тела спрятали.
В пользу этой версии говорит и еще одна косвенная, но яркая деталь — покупка ножа. Усольцев приобрел холодное оружие в магазине, хотя для пикника оно не требовалось: продуктов с собой в поход не брали, а разводить костер никто не планировал. Нож, видимо, покупался на всякий случай, для самозащиты, но воспользоваться им бизнесмен так и не успел, отметил Дегтерёв.
Сигнал-фантом, уводящий в сторону.
Стройную теорию о спланированном убийстве дополняет мистификация с мобильным телефоном пропавшего. Сигнал аппарата был зафиксирован в районе горы Алат, что в семи километрах от поселка Кутурчин. Это место находится совершенно в стороне от того маршрута, по которому шли туристы к скале Мальвинка.
Дегтерёв уверен: это ложный след, намеренно оставленный преступниками, чтобы запутать правоохранителей и добровольцев.
«Телефон могли у него забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить. Если допустить, что преступники избавились от тел, а затем отнесли телефон в другую локацию, это объясняет, почему многодневные поиски до сих пор не дали результата», — подытожил исследователь.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись. Их машина так и осталась стоять на окраине поселка, где они в последний раз ее оставили. За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
Масштабные поиски Усольцевых должны возобновиться в июне.