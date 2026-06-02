Спасатели пресекли купание детей без присмотра в Чулыме

Вечером 1 июня жители Ачинского округа заметили на реке Чулым в районе Солдатского пляжа четверых детей, которые купались без присмотра взрослых. Осознав серьезность ситуации и потенциальную угрозу для жизни ребят, неравнодушные прохожие сообщили об этом спасателям Ачинского поисково-спасательного отделения.
Те быстро приехали на берег и пресекли опасное купание. Они попросили детей немедленно выйти из воды. После этого специалисты провели с ребятами профилактическую беседу, во время которой им напомнили о правилах безопасного поведения у водоемов и о том, как важно соблюдать осторожность и не купаться без взрослых.
В краевом учреждении «Спасатель» напомнили, что синоптики прогнозируют теплую погоду в центральных и южных округах края на ближайшие дни. Родителей просят не отпускать детей на водоемы без присмотра и контролировать, где и как они проводят время на каникулах.