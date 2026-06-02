Пассажирский поезд врезался в грузовик в Сахалинской области

Пассажирский поезд врезался в грузовик, выехавший на железнодорожные пути, в Сахалинской области, сообщает Telegram-канал Дальневосточной железной дороги.
Инцидент произошел накануне вечером на железнодорожном переезде, расположенном между станциями Пугачёво-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское.
Как отмечается в заявлении, водитель грузовика выехал на железнодорожные пути непосредственно перед приближающимся пассажирским поездом № 303, следующим по маршруту Южно-Сахалинск — Ноглики. В сложившейся ситуации машинист поезда предпринял экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за недостаточного расстояния.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. Задержка пассажирского поезда № 303 составила 1 час и 2 минуты. Движение других пассажирских составов не было нарушено.
Ранее сообщалось, что электропоезд, следовавший по маршруту Разумное — Томаровка, сошел с рельсов в Яковлевском округе Белгородской области.