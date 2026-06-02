На Сахалине грузовик столкнулся с пассажирским поездом

2 июня в пресс-службе Дальневосточной железной дороги сообщили о столкновении грузового автомобиля с пассажирским поездом на Сахалине. Инцидент произошел после выезда грузовика на железнодорожные пути. Пострадавших нет.
Как уточняется в сообщении Telegram-канала, «на железнодорожном переезде между станциями Пугачево-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское Дальневосточной железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 303 сообщением Южно-Сахалинск — Ноглики».