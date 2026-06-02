Ремонт стартовой площадки после взрыва ракеты New Glenn займет около 2 лет

Процесс восстановления стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал, поврежденной в результате взрыва ракеты New Glenn, может занять около двух лет.
Такая оценка была озвучена руководителем NASA Джаредом Айзекманом в рамках форума в Вашингтоне.
«Что касается временных рамок и 2028 года, то полагаю, что восстановление восстановление их стартовой площадки к этому сроку вполне реально», — отметил он.
Айзекман подчеркнул, что исходя из опыта NASA, восстановление инфраструктуры подобного рода требует значительного времени.
«Даже при условии быстрого продвижения это займет значительное время», — резюмировал он.
Накануне Айзекман также сообщил, что NASA не располагает задокументированными данными о крушениях инопланетных космических аппаратов или останках внеземных существ.